Fatih Mahallesi 204 Sokak'ta 15 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, bitiÅŸik durumdaki binalarda hasar oluÅŸtu. Binalardan birinde belirgin Ã§atlaklar oluÅŸmasÄ± nedeniyle belediye ekipleri, iki binayÄ± tahliye ederek, mÃ¼hÃ¼rledi. Bina sakinlerinden bazÄ±larÄ± akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ±na yerleÅŸirken, diÄŸerleri belediye tarafÄ±ndan otellere yerleÅŸtirildi. BinalarÄ±n durumuyla ilgili sonuÃ§larÄ±n 20 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ belirleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

"BÄ°NADA Ã‡ATLAMA OLDU SONRA Ä°KÄ° BÄ°NAYI BOÅžALITILAR"



Bina sakini Recep Ali KaramahmutoÄŸlu, "Burada hafriyat alÄ±yorlardÄ±. Bu sÄ±rada binada Ã§atlama oldu. Sonra gelip iki binayÄ± da boÅŸaltÄ±lar. BÃ¼yÃ¼k hilti ile kÄ±rma iÅŸlemleri yapÄ±lÄ±yordu, bina sallanÄ±yordu. ArkadaÅŸlara sÃ¶yledik 'Deprem sabahÄ± bunu yapmayÄ±n' dedik.

Ancak, 'Biz ruhsat aldÄ±k, yapacaÄŸÄ±z ' dedi. AramÄ±zda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiler. Sonra da bunlar yaÅŸandÄ±. Bir binada Ã§atlaklar var, diÄŸer binada bir ÅŸey gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. 21 daire boÅŸaltÄ±ldÄ±, hepimiz ayrÄ± ayrÄ± yerlere yerleÅŸtik, periÅŸan olduk. Belediye pazartesi gÃ¼nÃ¼ karar vereceklerini sÃ¶yledi" dedi.Â Â