GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı
HaberlerGündem Haberleri Eşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı
ABONE OL

Eşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı

Diyarbakır'da Abdullah Karacadağ, donmak üzereyken bulduğu eşeğini, kürekle karları temizleyerek çıkardıktan sonra ahıra götürdü.

29.01.2022 - 16:39 | | Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)
Eşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı

Bağlar ilçesi kırsal Karacadağ Mahallesi’nde, geçen hafta etkili olan kar yağışında, gece kontrol için ahıra giden Abdullah Karacadağ, eşeğini göremedi. Çevrede yakınlarıyla arama yapan Karacadağ, ahıra yakın yerde 1,5 metreyi aşan kar altında donmak üzere olan eşeğini fark etti.

Karacadağ, sadece başı dışarıda olan hayvanı, kürekle karları temizleyerek kurtardı. Eşeğini ahıra götüren Karacadağ, battaniyeye sarıp, veterinere haber verdi. Ahıra gelen veterinerin kontrol ettiği eşeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı

Eşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı

Eşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı

Eşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı

 

GÜNCEL HABERLER

Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı kararı! Faizler değişti, hepsinde geçerli, şubat ayından itibaren...

Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı kararı! Faizler değişti, hepsinde geçerli, şubat ayından itibaren...

MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı

MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı

Pazarda fiyatlar iki katına çıktı! Soğuk hava meyve sebzeyi fena vurdu

Pazarda fiyatlar iki katına çıktı! Soğuk hava meyve sebzeyi fena vurdu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı kararı! Faizler değişti, hepsinde geçerli, şubat ayından itibaren...

Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı kararı! Faizler değişti, hepsinde geçerli, şubat ayından itibaren...

Sıradaki Haber
MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı

MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı

Sıradaki Haber
Mazot gübre desteği ne kadar, yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, TC kimlik numarasına göre ödeme tarihi belli mi?

Mazot gübre desteği ne kadar, yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, TC kimlik numarasına göre ödeme tarihi belli mi?

Sıradaki Haber
Avrupalılar ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı! Ori Tahiti küllerinden doğdu...

Avrupalılar ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı! Ori Tahiti küllerinden doğdu...

Sıradaki Haber