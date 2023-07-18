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Erzurum'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18.07.2023 - 07:24 |
Erzurum'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 03:27'de 4.0 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.02 olarak duyuruldu.

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