Erzurum'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18.07.2023 - 07:24 |
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 03:27'de 4.0 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.02 olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 18, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Köprüköy (Erzurum)
Tarih:2023-07-18
Saat:03:27:21 TSİ
Enlem:39.811 N
Boylam:41.826 E
Derinlik:7.02 km
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