Erzurum’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erzurum’un Aşkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18.12.2022 - 13:09 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Erzurum'da saat 11.57'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aşkale ilçesi merkezli deprem, yerin 10.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
EGE'DE DEPREMEGE'DE DEPREM
AFAD'dan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Ayvacık açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği aktarıldı.