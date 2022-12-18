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Erzurum’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erzurum’un Aşkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18.12.2022 - 13:09 |
Erzurum’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Erzurum'da saat 11.57'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aşkale ilçesi merkezli deprem, yerin 10.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Erzurum’da 3.9 büyüklüğünde deprem

EGE'DE DEPREMEGE'DE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Ayvacık açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği aktarıldı.

Erzurum’da 3.9 büyüklüğünde deprem

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