Erzurum’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Erzurum'da saat 11.57'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aşkale ilçesi merkezli deprem, yerin 10.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

EGE'DE DEPREMEGE'DE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde Ayvacık açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği aktarıldı.