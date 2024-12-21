Erzurum Palandöken'de çığ faciası! 1 can kaybı, 3 kişi kurtarıldı

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kar kütlesi altında kalan 4 sporcudan 1'i hayatını kaybetti, 3'ü yaralı olarak kurtarıldı.

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "16 yaşındaki sporcumuz Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımının 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

Olayda 4 sporcunun çığ altında kaldığını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"3 sporcu kendi çabalarıyla çıkıyorlar fakat 16 yaşındaki bir sporcumuz, ilk çıktığında nefes aldığını ifade etti arkadaşlarımız, sonrasında kurtarılamıyor ve hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. 1 sporcumuz hayatını kaybetti, 3 yaralımız var.

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Olayı ilk haber aldığımız andan itibaren AFAD ekiplerimizi, JAK ekiplerimizi, sağlık ekiplerimizi bölgeye sevk ettik, maalesef tüm müdahalelere rağmen bir sporcumuzu kurtarmak mümkün olmuyor. 15 sporcu ve bir antrenörle beraber 16 kişi vardı. 3 yaralımızın durumu iyi, bir sıkıntı yok. Kurtarma çalışmalarımız sona erdi."

BAKAN OSMAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erzurum'daki çığ faciasında hayatını kaybeden milli sporcu için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Bak paylaşımında, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.