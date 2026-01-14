Erzincan'da üreticiye yeni gelir kapısı! Yüzde 50 hibe desteğiyle kurulacak: Başvurular başladı
Erzincan'da meyveciliği canlandırmak ve çiftçinin gelirini artırmak amacıyla dev bir projeye imza atıldı. Kapama Dut Bahçesi Tesisi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Başvurular ise başladı. İşte detaylar...
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kurulacak kapama dut bahçelerinin en az 3 dekar büyüklüğünde olması gerekiyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının bulunması ve bahçe kurulacak parsellerin en az yüzde 6 eğime sahip olması şartı aranıyor.
Kapama dut bahçesi tesisine yönelik ön talepte bulunmak isteyen üreticilerin, dilekçe ve tapu fotokopileriyle birlikte 12 Ocak - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği bildirildi.
Yetkililer, projenin Erzincan’da meyveciliğin geliştirilmesine ve üreticilerin gelirinin artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.