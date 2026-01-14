Erzincan'da üreticiye yeni gelir kapısı! Yüzde 50 hibe desteğiyle kurulacak: Başvurular başladı

2

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kurulacak kapama dut bahçelerinin en az 3 dekar büyüklüğünde olması gerekiyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının bulunması ve bahçe kurulacak parsellerin en az yüzde 6 eğime sahip olması şartı aranıyor.