GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan’da toprak suya kavuşuyor! 149 bin dekar için geri sayım başladı
HaberlerGündem Haberleri Erzincan’da toprak suya kavuşuyor! 149 bin dekar için geri sayım başladı

Erzincan’da toprak suya kavuşuyor! 149 bin dekar için geri sayım başladı

20.08.2025 - 08:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da toprak suya kavuşuyor! 149 bin dekar için geri sayım başladı

Ezincan Turnaçayırı Barajı sulaması ile 149 bin dekar arazi sulanacak.

Haberin Devamı

Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması kapsamında ilk etaptaki 97 bin dekar tarım arazisinin sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Borulu Şebeke (CTP, PE100 ve Çelik Boru) ve Sanat Yapısı imalatları devam eden projede, Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması inşaatı çalışmalarının ilk etabının 2027 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İLGİLİ HABER

Erbaa'da palet üzerinde yatan tilkilere sitem: Tüm gün yatmak olmaz, kümeslerden tavuk çalın
Erbaa'da palet üzerinde yatan tilkilere sitem: Tüm gün yatmak olmaz, kümeslerden tavuk çalın

Toplamda 149 bin dekar araziye sulama suyu verecek Turnaçayırı Barajı sulaması bölge tarımı için önem taşıyor.

İLGİLİ HABER

Aydınlar'da harekete geçildi! Bin 820 rakımlı beldede çalışmalar başladı
Aydınlar'da harekete geçildi! Bin 820 rakımlı beldede çalışmalar başladı

 

Güncel Haberler

Aydın'da onay verildi: İhale süreci başladı, yakında hizmete açılacak
#Gündem

Aydın'da onay verildi: İhale süreci başladı, yakında hizmete açılacak

Uzan yaşamanın sırrını 94'lük Yozgatlı Ali amca anlattı!
#Gündem

Uzan yaşamanın sırrını 94'lük Yozgatlı Ali amca anlattı!

Çin'den gelip Trabzon'u esir aldı! Kabus patladı: 1 milyon tanesi doğaya salındı, yine işe yaramadı
#Gündem

Çin'den gelip Trabzon'u esir aldı! Kabus patladı: 1 milyon tanesi doğaya salındı, yine işe yaramadı