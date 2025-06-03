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GündemErzincan'da sucuktan çıkan şok etti! Vatandaş, yaşadığı şoku kayıt altına aldı
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Erzincan'da sucuktan çıkan şok etti! Vatandaş, yaşadığı şoku kayıt altına aldı

03.06.2025 - 08:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Erzincan'da marketten alınan sucuk içerisinden metal bir cisim çıktı. Vatandaş yaşadığı şaşkınlığı kaydetti.

Aldığı sucuğu doğramak isteyen vatandaş, bıçağının takılmasıyla şüphelendi ve dikkatli incelediğinde sucuk içerisinde metal görünümlü bir cisimle karşılaştı.

Metal renginde, demir ya da alüminyum olduğu değerlendirilen parçayı fark eden vatandaş, yaşadığı şoku kameraya çekerek kayıt altına aldı. Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net şekilde görülüyor.

 

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