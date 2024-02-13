Erzincan'da maden ocağında toprak kayması!

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye gitti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil

MADEN OCAĞINDA TOPRAK KAYMASI

Birkaç iş makinasının olduğu ve toprakları istifleyen işçilerimiz toprak kaymasının altında kaldı.