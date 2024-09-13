Erzincan'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
13.09.2024 - 10:00 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinin yer alan veriye göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 13, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Refahiye (Erzincan)
Tarih:2024-09-13
Saat:09:48:49 TSİ
Enlem:39.95278 N
Boylam:39.1375 E
Derinlik:9.48 km
Detay:https://t.co/qGkeRbThWk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi