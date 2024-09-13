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Erzincan'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13.09.2024 - 10:00 |
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinin yer alan veriye göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Erzincan'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Erzincan'da korkutan deprem! AFAD duyurdu