“Erkek olan gelsin” diyen Suriyeli sınır dışı mı edildi? Suriyeli esnaf ceza aldı mı?

İstanbul Bağcılar'da bir kişi dükkanın olduğu sokağın ortasına sandalye koyup oturdu. Yolu kapatan ve Suriyeli olduğu iddia edilen şahıs sokaktan geçenlere hakaret ve küfür etti. Tartışma çıkması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesinde ifade veren Hammamı ifadesinde suçlamaları red etti.

Erkek olan gelsin” diyen Suriyeli olayı nedir?

İstanbul Bağcılar'da bir kişi dükkanın olduğu sokağın ortasına sandalye koyup oturdu. Yolu kapatan ve Suriyeli olduğu iddia edilen şahıs sokaktan geçenlere hakaret ve küfür etti. Tartışma çıkması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da önceki gün meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre cadde üzerinde bir dükkanın sahibi olan şahıs, yola koyduğu sandalyeye oturarak, mahalleliye laf atmaya başladı.

Yolda ilerlemek isteyen bir sürücü, sandalye nedeniyle yoldan geçemeyince kornaya bastı. Şahsın yine de kalkmamasına sinirlenen sürücü, aşağı indi. İddiaya göre şahsın tartıştığı şoföre eşinin yanında küfür etmesi nedeniyle ortalık bir anda karıştı.

Olayın daha da büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Ancak iki taraf arasındaki gerginlik bir türlü yatıştırılamadı. Şahsın mahalleliye yönelik sözleri, tartışmanın fitilini daha da ateşledi.

Tartışmanın bir türlü son bulmaması üzerine polis ekipleri, şahsı karakola götürdü. Mahalleli ise dağıldı.

Suriyeli esnaf ifadesinde ne dedi?

Hamza Hammamı savcılıktaki ifadesinde, 'Ben 7-8 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Yeterince Türkçe konuşabiliyorum. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Kimseyi darbetmedim. Ayrıca başka insanlara karşı veya Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadım. Ben sadece trafik nedeniyle işyerimin önünde seyir halinde olan aracın devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istedim. Ancak uyarmak istediğim araç sürücüsü ve yakını olduğunu tahmin ettiğim bir kısım şahıslar bana saldırdılar. Bu şekilde gerginlik yaşandı. Daha sonra şahıslar araçlarına binip olay yerinden ayrıldılar. Ben bu olayın gerginliği ve ayrıca Suriye’de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım. Ayrıca benim arkadaşlarım beni tutarak işyerinin içine sokmaya çalıştılar. Sanki ben suç işlemişim ve beni koruyormuş gibi davrandılar. Oysa ben herhangi bir suç işlemedim. Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim. Polisi görünce zaten oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım. Suçsuzum ayrıca bana saldıran şahısların aracında kadın ve çocuk olduğunu bilmiyordum. Engelli bir çocuk olduğunu da sonradan öğrendim. Bu nedenle bana saldıran şahıslardan şikayetçi değilim ancak olayın görüntülerini kanalda yayınlayarak farklı bir şekilde haberleştiren televizyon kuruluşundan şikayetçiyim' dedi.

Sınır dışı edilecek

Hamza Hammamı'nin 'Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarından ifadesi alındı. Hammamı, ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.