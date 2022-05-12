Eren Abluka-9 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu
İçişleri Bakanlığınca Bingöl’de 551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı
12.05.2022 - 11:23 | | İHA
İçişleri Bakanlığınca Bingöl’de 551 personelin katılımıyla Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bingöl ilinde “EREN ABLUKA-9 (BİNGÖL-KİĞI-DARKÖPRÜ) ŞEHİT J.ASB.ÇVŞ. FERDİCAN ALTUNKAŞ OPERASYONU” başlatıldı.
Operasyonda Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Asayiş Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 551 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.