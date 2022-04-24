Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet EYP, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.