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Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı.

24.04.2022 - 12:09 |
Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı

Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet EYP, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldı.

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