Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri duyurdu
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari’de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
09.08.2022 - 12:08 | | DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari merkeze bağlı Yoncalı köyü kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu düzenlendi.
İHA, SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 4 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 4, Batman'da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.