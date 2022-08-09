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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri duyurdu

İçişleri BakanlığıEren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari’de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.08.2022 - 12:08 | | DHA
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari merkeze bağlı Yoncalı köyü kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu düzenlendi.

İHA, SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 4 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 4, Batman'da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

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