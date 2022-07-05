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Eren Abluka-20 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca operasyonu başlatıldı.

05.07.2022 - 13:50 |
Eren Abluka-20 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'de Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 679 personel 47 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakalığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.''

Eren Abluka-20 operasyonu başlatıldı

 

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