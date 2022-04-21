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Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.04.2022 - 19:40 |
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Eren Abluka-2 Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.

"PKK dağıldıkça terörist elebaşıları çırpınıyor"

4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Soylu, şunları söyledi:

"PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor... Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun."

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