Erdoğan'dan Jandarma Genel Komutanlığı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
14.06.2024 - 15:15 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, 'Milletimizin huzurunun sağlanmasında hayati rol oynayan, ülkemizin en köklü kurumlarından Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yılını tebrik ediyorum.
Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.' dedi.