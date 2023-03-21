Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı'na terörle mücadele mesajı: Her türlü iş birliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile anlaşmaların imza Töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalar özetle şöyle:

Devlet millet el ele vererek dost ve kardeş ülkelerin desteği ile depremin yaralarını saracağız. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi el aldık. Terörün her türlüsüne topyekün mücadelemizi teyit ettik. Kalkınma yolu projesinin hayata geçmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı vurguladık.

Kabul ettiğimiz Ankara bildirisiyle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Kalkınma yolu projesini bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. Türkiye, Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesilesiyle ifade etmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün en büyük savunucu da yine Türkiye'dir. Bizler terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen ve bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Komşular arasında zaman zaman anlayış farkı ortaya çıkabilir. Türkiye ve Irak komşuluk hukuku ile bu sorunları çözme iradesini her zaman göstermiştir.

Terörizimin her türlüsüne karşı mücadele etmeyi görev biliyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadelemizi ele aldık. Terörle mücadelede her türlü iş birliğine hazırız. Bu örgütlerin iki ülke için de tehdit olduğu açıktır. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımasıdır ve bu topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.

Su meselesini çatışma değil, iş birliği alanı olarak değerlendiriyoruz. Irak'ın karşı karşıya kaldığı acil su sıkıntısının farkındayız ancak Türkiye'de de yağışlar son 62 yılın altında seyrediyor. Irak'ın sıkıntının giderilmesi için Dicle'den bırakılan suyu 1 ay süre ile artıma kararı aldık. Ticaret hacmimizi artırma potansiyeline sahibiz. Tarife dışı engel ve kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Dost ve Irak halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiriyorum.