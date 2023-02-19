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Erdoğan ve Bahçeli Hatay'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

19.02.2023 - 17:08 |
Erdoğan ve Bahçeli Hatay'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü Deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunacağını bildirdi.

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