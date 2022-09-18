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Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 3 dağcı, dönüş yolunda üzerlerine kaya parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. Kurtarma ekipleri tarafından 4,5 saatte ulaşılan 3 dağcı, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, hayatını kaybetti.

18.09.2022 - 21:20 | | Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 13.30 sıralarında Erciyes Dağı Şeytan Tepesi mevkisinde meydana geldi. Uğur Bayükke, beraberinde İ.K., ve K.G. iki dağcı arkadaşıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan 3 dağcı, dönüş yolunda inmeye çalıştıkları sırada üzerlerine kaya parçaları düştü. Yaralanan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 dağcıya ulaşmak için zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı. Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı.

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Güvenli bir şekilde indilen yaralı 3 dağcı, bölgeye gelen helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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