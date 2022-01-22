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Emniyet'ten titiz çalışma! Cinayetlerin tamamı aydınlatıldı

Polis sorumluluk bölgesinde ilk kez aynı yıl içinde işlenen cinayetlerin tamamına yakını aydınlatılmış oldu. Denizli'de işlenen bir cinayetin failinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

22.01.2022 - 11:25 |
Emniyet'ten titiz çalışma! Cinayetlerin tamamı aydınlatıldı

Emniyet Asayiş Birimlerinin titiz çalışması sonucu geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen kasten öldürme olaylarının neredeyse tamamı çözüldü.

Geçen yıl polis sorumluluk bölgelerinde 1468 "kasten öldürme" olayı meydana geldi.Emniyet asayiş birimlerince cinayetlerin faillerinin yakalanması için özel ekipler oluşturuldu. Her olayı tek tek ela alan ve delillendirme çalışmalarında teknolojik imkanlardan da faydalanan polis ekipleri, cinayetlerden 1467'sini aydınlattı. Cinayetlerin aydınlatılma oranı ise yüzde 99,93 oldu.

Böylece, polis sorumluluk bölgesinde ilk kez bir yıl içinde işlenen cinayetlerden tamamına yakını yine aynı sene içerisinde aydınlatılmış oldu.

Denizli'de polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl işlenen bir cinayetin failinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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