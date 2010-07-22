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Emniyet amirine gözaltı!

22.07.2010 - 18:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Emniyet amirine gözaltı!

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İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in ardından Özel Kalem Amiri Ö. Z. de gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin’in talimatı üzerine Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö. Z.'yi gözaltına aldı.

Ö. Z.'nin "adil yargıyı etkilemek" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Savcı Tuğtekin, geçen hafta Cuma günü Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğünde söz konusu soruşturma kapsamında Ö.Z.'ye ait çalışma ofisinde arama yapmıştı. Büroda bulunan bilgisayarların imajını aldırtan Savcı Tuğtekin, Ö.Z.'nin evinde de arama yaptırmıştı.

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