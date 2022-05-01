Emniyet açıkladı! Gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü resmî Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı. EGM'nin açıklamasında "Sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı" ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
01.05.2022 - 21:11 |
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahsın yakalandığını duyurdu.
İşte Emniyet'in yaptığı o açıklama:
Sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı👇 pic.twitter.com/rUBAESuaA5— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 1, 2022