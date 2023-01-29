Emlakçı yaşlı kadını öldürüp ikiye böldü! Cinayetin detayları şok etti

İngiltere'nin Devon kentinde geçen yıl 67 yaşındaki Mee Kuen Chong'u vahşice öldüren emlakçı Jemma Mitchell'in yargılanmasına devam ediliyor. Çevresi tarafından Deborah olarak da bilinen 67 yaşındaki Mee Kuen Chong, kafası kesilmiş halde ormanlık alanda bulundu. Başsız halde cansız bedeni bulunan Chong'un kafatası günler sonra bölgede gömülü halde bulundu. Savcılar Mitchell'in Chong'u Wembley'deki evinde öldürdüğünü ve cesedini 15 gün sonra Devon'a götürdüğünü iddia etti. Kamera görüntülerinde Mitchell, elindeki valizde Chong'un başını taşırken görülüyor.

CİNAYETE NEDEN OLAN MİKTARLA NEREDEYSE AYNI

Mahkemenin verdiği karar ise duyanları şaşkına çevirdi. Para için arkadaşını acımasızca öldüren Jemma Mitchell'e kendini savunması için 166.000 sterlinlik adli yardım verildi. Mitchell'in ailesinden kalan evin 4 milyon sterlin etmesine rağmen mahkemeden yardım alabilmesi tepki çekti. Mitchell'in aldığı adli yardımın Mee Kuen Chong'u öldürmesine neden olan para miktarıyla neredeyse aynı olması dikkat çekti. Mitchell, evini onarmak için 200 bin sterline Chong ile anlaşmıştı. Ancak Chong'un fikrini değiştirmesi cinayetin fitilini ateşlemişti.

Mitchell, geçtiğimiz ekim ayında yapılan duruşmanın ardından en az 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mitchell'in eski bir arkadaşının adli yardım konusunda "Jemma'ya yardım için vergi mükelleflerinden bu kadar çok para alınması beni hayal kırıklığına uğrattı. Devlete giden vergi katillere gitmemeli. Bu kesinlikle mide bulandırıcı" dedi. Mitchell'in mahkemesini yürüten Yargıç Richard Marks KC, katilin son derece sinsi olduğunu ve hiç pişmanlık duymadığını söyledi.