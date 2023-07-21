GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 'Şule Yüksel Şenler Vakfı' paylaşımı
ABONE OL

Emine Erdoğan'dan 'Şule Yüksel Şenler Vakfı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.-

21.07.2023 - 13:56 |
Emine Erdoğan'dan 'Şule Yüksel Şenler Vakfı' paylaşımı

Emine Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı; İnsan başkalarını iyileştirdikçe aslında kendini iyileştirir. Yüreklerimizde dinmeyen bir sızı olan depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için koşmayı hiç bırakmadık.

Gelin, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren seferberlik ruhunu devam ettirelim. Tüm hayırseverlerimizi Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın “Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı”nı destekleriyle bereketlendirmeye davet ediyorum.

 

 

    GÜNCEL HABERLER

    Sarıyer'de 3 katlı ahşap binada yangın

    Sarıyer'de 3 katlı ahşap binada yangın

    Yatırım bahanesiyle 16 milyon liralık vurgun yaptı

    Yatırım bahanesiyle 16 milyon liralık vurgun yaptı

    Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!

    Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!