Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Seferberliği mesajı

Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Verimliliği Seferberliği'nin yol haritasını oluşturan önemli bir adım daha hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın (2023-2033) hayırlara vesile olmasını diliyorum. Strateji Belgesi, su kaynaklarımızın korunmasında ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak. Her vatandaşımızın bu doğrultuda, Eylem Planı'nda belirtilen stratejileri hayata geçireceğine ve suyumuza sahip çıkacağına yürekten inanıyorum"

Su Verimliliği Seferberliği'nin yol haritasını oluşturan önemli bir adım daha hayata geçirildi.



Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın (2023-2033) hayırlara vesile olmasını diliyorum.… pic.twitter.com/bOUYCbKDPx — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 4, 2023