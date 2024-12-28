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Emine Erdoğan'dan 'su verimliliği' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Verimliliği Yönetmeliği”, kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor." ifadelerini kullandı.

28.12.2024 - 13:18 |
Emine Erdoğan'dan 'su verimliliği' mesajı

Emine Erdoğan'ın su verimliliği mesajı şöyle:

Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen su verimliliği seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Verimliliği Yönetmeliği”, kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor.

Sadece bugünü değil yarınlarımızı da şekillendiren bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum.

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