Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık paylaşımı: Her ülke adına umut verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık harekatına ilişkin mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

5 yıl önce kurduğumuz hayalin, bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında, Danışma Kurulu ile kurumsallaşması, yalnızca Türkiye için değil, Sıfır Atık sistemine geçmek isteyen her ülke adına umut verici.

Danışma Kurulumuzun ve 3 senelik görev süremizin hayırlı olmasını diliyorum.