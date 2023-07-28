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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık paylaşımı: Her ülke adına umut verici

Sıfır Atık harekatına ilişkin konuşan Emine Erdoğan, "5 yıl önce kurduğumuz hayalin, bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında, Danışma Kurulu ile kurumsallaşması, yalnızca Türkiye için değil, Sıfır Atık sistemine geçmek isteyen her ülke adına umut verici." dedi.

28.07.2023 - 16:28 |
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık paylaşımı: Her ülke adına umut verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık harekatına ilişkin mesaj paylaştı.
Emine Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

5 yıl önce kurduğumuz hayalin, bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında, Danışma Kurulu ile kurumsallaşması, yalnızca Türkiye için değil, Sıfır Atık sistemine geçmek isteyen her ülke adına umut verici.

Danışma Kurulumuzun ve 3 senelik görev süremizin hayırlı olmasını diliyorum.

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