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Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı: Aziz milletimize teşekkür ediyorum

Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılımı sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık projemizin elde ettiği başarının mimarları kadınlarımıza, gençlerimize, aziz milletimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

04.04.2023 - 17:29 |
Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı: Aziz milletimize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

New York seyahatimizden geriye dostluk, kardeşlik ve güzel duygular kaldı.

Sıfır Atık projemizin elde ettiği başarının mimarları; ev atıklarını kompost ile dönüştüren kadınlarımıza, geleceğine atıksız bir yaşam felsefesini savunarak sahip çıkan gençlerimize, geçmişinden aldığı ilhamla tabiata hürmeti seçen aziz milletimize teşekkür ediyorum.

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