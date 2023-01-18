Emine Erdoğan'dan sıfır atık paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Tabiatın, sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlıklarına kulak verelim. Dünyamız için attığımız tohumları, ortak bir gayret ile yeşertebilir; tüm krizleri insanlık ailesinin birer ferdi olarak birlik ve dayanışma ile aşabiliriz" ifadelerini kullandı.