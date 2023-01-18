Emine Erdoğan'dan sıfır atık paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Tabiatın, sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlıklarına kulak verelim" mesajını paylaştı.
18.01.2023 - 16:29 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Tabiatın, sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlıklarına kulak verelim. Dünyamız için attığımız tohumları, ortak bir gayret ile yeşertebilir; tüm krizleri insanlık ailesinin birer ferdi olarak birlik ve dayanışma ile aşabiliriz" ifadelerini kullandı.