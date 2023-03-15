GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan selde vefat edenlere başsağlığı
ABONE OL

Emine Erdoğan'dan selde vefat edenlere başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

15.03.2023 - 13:57 |
Emine Erdoğan'dan selde vefat edenlere başsağlığı

Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Deprem bölgelerimizde meydana gelen sel felaketi ile bir kez daha kahrolduk. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kayıplarımızın sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun.

    GÜNCEL HABERLER

    CHP ile HDP görüşme tarihi ve yeri belli oldu

    CHP ile HDP görüşme tarihi ve yeri belli oldu

    Depremden sonra yazlık yerlerde kiralık ve satılık ev fiyatları yükseldi

    Depremden sonra yazlık yerlerde kiralık ve satılık ev fiyatları yükseldi

    Çarşamba Suri nedir, Çarşamna Suri kutlamaları ne demek? İran’da Hicri Şems takvimine göre yılın son çarşambası!

    Çarşamba Suri nedir, Çarşamna Suri kutlamaları ne demek? İran’da Hicri Şems takvimine göre yılın son çarşambası!