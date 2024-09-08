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Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı: Canilerin en kısa zamanda hesap vermesini temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ettiğini belirtti.

08.09.2024 - 20:11 | | AA
Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı: Canilerin en kısa zamanda hesap vermesini temenni ediyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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