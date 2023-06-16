GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı
ABONE OL

Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki, her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır" dedi.

16.06.2023 - 10:51 |
Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uzun soluklu bir eğitim-öğretim yılının ardından tatili sonuna kadar hak eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum.

Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki, her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır.

Hepinize huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum."

GÜNCEL HABERLER

Piyasa katılımcıları anketi: İşte yeni dolar, enflasyon ve faiz beklentileri

Piyasa katılımcıları anketi: İşte yeni dolar, enflasyon ve faiz beklentileri

Putin Türkiye'ye geliyor! Erdoğan ile görüşecek

Putin Türkiye'ye geliyor! Erdoğan ile görüşecek

Bakan Şimşek TÜSİAD yönetimi ile görüştü!

Bakan Şimşek TÜSİAD yönetimi ile görüştü!