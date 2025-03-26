Emine Erdoğan'dan 'Kadir Gecesi' mesajı

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.

Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, mazlumlara ve mağdurlara umut, insanlığa huzur ve bereket nasip etsin. Gecemiz mübarek olsun.