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Emine Erdoğan'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ateşkes çağrısında bulundu.

19.11.2023 - 14:09 |
Emine Erdoğan'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Emine Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Gazze’de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakârlığa direniyor.

Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz.

 

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