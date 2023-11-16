Emine Erdoğan'dan 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi' paylaşımı

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da bir araya gelen devlet başkanlarının eşleri, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde bir araya geldi.

Zirveye ilişkin Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı; Gazze’de kurtarabileceğimiz, hala hayatta olan masumlar için dünyanın farklı bölgelerinden gelen devlet ve hükümet başkan eşleri ve ülke temsilcileriyle Filistin İçin Tek Yürek halinde ortak bir barış çağrısı yaptık.

Her birimizin ayrı ayrı güçlü, bir araya gelince ise çok daha güçlü bir sesimiz var. Seslerimiz, Filistinlilerin sesi olsun. Sözlerimizi onlar için ve dünya için, hemen şimdi ateşkes için birleştirelim.