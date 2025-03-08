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Emine Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadının sözü tarih kadar kuvvetlidir

08.03.2025 - 11:57Güncellenme Tarihi:
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadının sözü tarih kadar kuvvetlidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın; adaletiyle medeniyeti şekillendiren, merhametiyle insanlığa yön veren, gücüyle yarınları kurandır. Onun emeği toprak gibi bereketli, sözü tarih kadar kuvvetlidir. Bugün ülkemiz; bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında kadınların varlığıyla yükseliyor. Bütün kalbimiz ve desteğimizle kadınlarımızın yalnızca bir gün değil, her gün güçlü olması için gayret ediyoruz. Çünkü bir toplumun yarısı sustuğunda, tamamı eksik kalır. Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

 

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