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Emine Erdoğan'dan atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandıran gençlere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik kollarının Mühye İmrahor'da atıkları toplayarak Sıfır Atık hareketine verdikleri destek için teşekkür etti.

29.01.2023 - 12:14 |
Emine Erdoğan'dan atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandıran gençlere tebrik

Gençleri tebrik eden Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak.

Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum.

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