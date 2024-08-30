Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor.

Şanlı zaferin yıl dönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, barış ve kardeşlik rüzgârlarının hiç eksik olmamasını diliyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.