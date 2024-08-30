Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
30.08.2024 - 10:59 |
Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor.
Şanlı zaferin yıl dönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, barış ve kardeşlik rüzgârlarının hiç eksik olmamasını diliyorum.
30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.