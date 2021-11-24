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Emine Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24.11.2021 - 13:41 |
Emine Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omuzlarında ülkemizin geleceğini taşıyan, bilgi ve tecrübesiyle yolumuzu aydınlatan, sevgi ve şefkatiyle ikinci yuvamız olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş şehit öğretmenlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğandan 24 Kasım mesajı

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