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Emine Erdoğan: Sularımız büyük tehlike altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde sularımız büyük tehlike altında. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" dedi.

08.01.2023 - 19:25 | | DHA
Emine Erdoğan: Sularımız büyük tehlike altında

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde sularımız büyük tehlike altında. Son 3 ayın yağış miktarı, ölçülen uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6 ve geçen yıla oranla yüzde 31 azaldı. Önümüzdeki 100 yıl içinde ise ülkemizin su kaynaklarında yüzde 25 seviyesinde düşüş bekleniyor. Sularımızı verimli kullanmak, hepimiz için bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

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