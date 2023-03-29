Emine Erdoğan New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gurbetçi bir aileyi ziyaret etti. Emine Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu, aile tarafından kapıda karşılanırken, çocuklar Emine Erdoğan'ı çiçeklerle bekledi. Emine Erdoğan, New York’ta gurbetçi aile ile iftar yaptı. Emine Erdoğan’a iftarda Bakan Çavuşoğlu da eşlik etti.

Emine Erdoğan, Iftar yemeğinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Amerika New York'ta yaşayan Hoşcan ailesini ziyaret ettik. Orucumuzu beraber açtık. Sofralarının içtenliğine, huzuruna ortak olduk" dedi.