Emine Erdoğan, New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Oturumu'na katılmak için geldiği New York'ta, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) geleneksel iftar programına katıldı.

Programa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı; Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) koordinasyonunda Türk-Amerikan toplumunun değerli mensuplarıyla Türkevi'nde iftar programında buluştuk.

Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumunun güçlenmesi için çalışan her bir gönüllümüz adeta Türkiye’nin bu coğrafyada atan kalbidir.

Yüreğimizin kapanmayan yarası 6 Şubat depremlerinde kardeşliklerini her an hissettiğimiz Türk-Amerikan topluluğu ve Amerikalı vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 bin ton ayni yardım, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza umut oldu.

Yeryüzüne bir rahmet olarak gelen bu mübarek ayın, birlik ve beraberliğimizin daimine vesile olmasını temenni ediyorum.

Merhamete ve vicdana ihtiyacın her geçen gün arttığı dünyaya ışık olan Türkiye’nin kıymetli temsilcilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

'SIFIR ATIK HAREKETİ BUGÜN TÜM DÜNYANIN TAKDİRİNİ KAZANDI'

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Sıfır Atık' hareketinin önemine vurgu yaparak tüm dünyanın takdirini kazandığını belirtti.

Emine Erdoğan paylaşımında şunları söyledi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın rehberliği ve ortaya koyduğu etkin politikalarla Sıfır Atık hareketi bugün tüm dünyanın takdirini kazandı.

Sayın Bakanımız Murat Kurum'un şahsında projenin bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.