Emine ErdoÄŸan, New York'ta Azerbaycan Milli Meclisi BaÅŸkanÄ± Gafarova ile bir araya geldi

Emine ErdoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki (BM) 30 Mart UluslararasÄ± SÄ±fÄ±r AtÄ±k GÃ¼nÃ¼ Ã¶zel oturumuna katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸi New York'ta Azerbaycan Milli Meclisi BaÅŸkanÄ± Sahibe Gafarova'yla bir araya geldi. TÃ¼rkevi'ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu da katÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan bir mesaj yayÄ±nlayan Emine ErdoÄŸan, "SÄ±fÄ±r AtÄ±k ile ilgili deneyimlerimizi paylaÅŸtÄ±k. Ã‡evre sorunlarÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkelerinin sorumluluÄŸunda olduÄŸu konusunda ve iklim krizi ile ortak mÃ¼cadelede hemfikiriz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Sahibe Gaforava'ya TÃ¼rkiye'de, 6 Åžubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilekleri ve gÃ¶sterdikleri destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼rlerini ileten Emine ErdoÄŸan, "Onun nezdinde can Azerbaycan halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.Â

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