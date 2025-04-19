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Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti

19.04.2025 - 18:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Canan Sarı ile yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KADEM'in 5'inci Genel Kurulu'nun, kadınların sesi ve gücü adına yeni bir soluk, taze bir nefes olmasını diliyorum. Görevi devralan yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nı ve yönetimi gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı sorumlulukta başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. (DHA)

Emine Erdoğan, KADEMin yeni yönetimini tebrik etti
Emine Erdoğan, KADEMin yeni yönetimini tebrik etti

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