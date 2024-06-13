GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı’nın eşi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı’nın eşi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükûmetlerarası Zirvesi nedeniyle düzenlediği İspanya ziyaretinden paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı’nın eşi María Begoña Gómez Fernández ile bir araya geldik.

13.06.2024 - 16:13 |
Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı’nın eşi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

Türkiye-İspanya 8. Hükûmetlerarası Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Madrid’de, İspanya Başbakanı’nın değerli eşi María Begoña Gómez Fernández ile bir araya geldik.

Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi’ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik.

Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor.

Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernández’e teşekkür ediyorum.

GÜNCEL HABERLER

Devre mülk dolandırıcılığında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı

Devre mülk dolandırıcılığında yeni gelişme: Ünlü oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor

Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor
Kredi kartı harcamalarında düşüş

Kredi kartı harcamalarında düşüş