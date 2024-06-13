Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı’nın eşi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

Türkiye-İspanya 8. Hükûmetlerarası Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Madrid’de, İspanya Başbakanı’nın değerli eşi María Begoña Gómez Fernández ile bir araya geldik.

Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi’ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik.

Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor.

Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernández’e teşekkür ediyorum.