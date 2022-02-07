Emine ErdoÄŸan: Durumumuz iyi seyrediyor

Emine ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tayyip Beyle evde istirahatimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za uzaktan devam ediyoruz. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki Rabbimin de yardÄ±mÄ±yla durumumuz iyi seyrediyor. VarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilmek bize gÃ¼Ã§ veriyor. Bu sÃ¼reÃ§te geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ileten devlet baÅŸkanlarÄ± ve kÄ±ymetli eÅŸlerine, yabancÄ± misyon ÅŸeflerine, siyasetÃ§ilerimize, sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za, basÄ±n mensuplarÄ±na, hem Ã¼lkemizde hem de dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde dualarÄ±nÄ± esirgemeyen tÃ¼m dostlara can-Ä± gÃ¶nÃ¼lden teÅŸekkÃ¼r ederim." ifadelerini kullandÄ±.

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