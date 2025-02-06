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Emine Erdoğan depremlerde hayatını kaybedenleri andı

06.02.2025 - 11:52Güncellenme Tarihi:
Emine Erdoğan depremlerde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının dün gibi olduğunu belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Emine Erdoğan, depremlerin 2. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

6 Şubat'ın takvim yapraklarında sadece bir tarih değil, yüreklerde açılan derin bir yara olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Acısı dün gibi... Ancak enkazların arasından sadece hüzün değil, milletimizin sarsılmaz dayanışması da yükseldi. Asrın birlikteliği ile yeniden umut dolduk. O gün devletimizin şefkat eli uzandı, milletimizin vicdanı seferber oldu. Birbirimize kenetlenerek mücadeleden vazgeçmedik. Bir yanımız hep buruk kalsa da gönüllerimizi ihya, şehirlerimizi de yeniden inşa ediyoruz.

Yürekten inanıyorum ki barış ve huzurun teminatı şehirlerimiz dünya durdukça medeniyetimizi yaşatmaya devam edecek. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve güç diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız."

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