Emine Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Acınız, acımızdır" diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız. Arama-kurtarma ekipleri başta olmak üzere insani yardım uçaklarıyla ilk günden itibaren bizimle olan Azerbaycan'a ve değerli dostum Mehriban Aliyeva'ya destekleri için şükranlarımı sunuyorum. @1VicePresiden"