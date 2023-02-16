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Emine Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan; "Acınız, acımızdır" diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız" dedi.

16.02.2023 - 16:29 |
Emine Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Acınız, acımızdır" diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız. Arama-kurtarma ekipleri başta olmak üzere insani yardım uçaklarıyla ilk günden itibaren bizimle olan Azerbaycan'a ve değerli dostum Mehriban Aliyeva'ya destekleri için şükranlarımı sunuyorum. @1VicePresiden"

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