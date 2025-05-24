GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEmine Erdoğan: Aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan: Aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz

Emine Erdoğan: Aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz

24.05.2025 - 10:47Güncellenme Tarihi:
Emine Erdoğan: Aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz. Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya, insanlığın kaderi olmamalıdır. El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz. Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin videoya da yer verildi.

 

Güncel Haberler

Bakan Uraloğlu açıkladı! Kurban Bayramı için trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
#Ekonomi

Bakan Uraloğlu açıkladı! Kurban Bayramı için trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak

Kamu Siber Güvenlik Derneği "Siber Güvenliğin Temelleri" eğitimi düzenledi
#Gündem

Kamu Siber Güvenlik Derneği "Siber Güvenliğin Temelleri" eğitimi düzenledi

Konya'da rekor! 90 yılın en sıcağı, peş peşe uyardı
#Gündem

Konya'da rekor! 90 yılın en sıcağı, peş peşe uyardı